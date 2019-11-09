Son Dakika Haberleri: Keban HES'de rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi
Son Dakika Güncel Keban HES'de rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi

Keban HES'de rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi

6 saat önce

Keban Barajında rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi.

Keban HES'de rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi, System.String[]

Keban Barajında rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi.

Yapımına 1965 yılında başlanılan 1974'te ilk 4 büyük türbini, 1981'de ise diğer 4 türbini devreye giren, yıllık yaklaşık 6 milyar kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştiren Keban Barajı, 45 yılda 260 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Barajda bulunan 8 enerji üretim türbini sırayla rehabilitasyona alınarak, barajın daha fazla enerji üretmesi hedefleniyor.

Elektrik Üretim A.Ş (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz beraberindeki heyet ile Keban Barajını ziyaret ederek, rehabilitasyonu tamamlanan ve devreye giren türbin ünitesinin enerji üretimine başlaması nedeniyle yürütülen çalışmalarda görev alan mühendis ve personel ile görüştü, onları tebrik etti.

Keban Barajı HES Çok Amaçlı Salonda düzenlenen Keban Barajı HES İşletme Müdürü Etem Camcı ve diğer ilgililerle görüşen Alagöz, barajda enerji üretim ünitesinden birinin rehabilitasyonunun, Türk mühendislerinin desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, bunun sürdürülebilir hale gelmesi için gerekli çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Alagöz, "Bugün yerli mühendisliğin zirveye ulaştığı bir noktadayız. Bugün burada ne gerekiyorsa onun üzerinde durduk ve duracağız. Türkiye'nin en iyi ekibi ve bilim adamları ile beraber olumlu ve verimli bir toplantı yaptık. Ankara'ya gururla dönüyoruz." dedi.

Alagöz, Keban, HES, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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