Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında kurumların temsilcilerini ve gazileri kabul etti.

Polis memuru Bilge Alır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Osman Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban'da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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