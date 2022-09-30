Keban Kaymakamı Akbulut, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Keban ilçesinde 2022 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında başarı gösteren öğrenciler ödüllendirildi.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, sınavda başarılı olan öğrencileri makamında kabul ederek, onları tebrik etti.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Akbulut, "Bugün burada çalışmanızın, azminizin başarınızdan dolayı bir araya geldik. Planlı bir şekilde çalışmaya devam edin. Sizleri tebrik ediyorum. Başarınızı devamını diliyorum." dedi.

Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay ve Atatürk İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Zafer Dalkılıç da yer aldı.