Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

30.08.2022 11:45
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Keban ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törene, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığında Astsubay Çavuş Hakan Şenpınar günün anlam ve önemine ilişkin konuştu, öğrenciler şiir okudu.

Daha sonra Kaymakam Akbulut, makamında tebrikleri kabul etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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