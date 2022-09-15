Keban ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürleri 15 Temmuz Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kaynak: AA
Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Keban'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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