Keban Kaymakam Vekili Ciğerci'den öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Ciğerci'ye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya da eşlik etti.

Öğrencilerle sohbet eden Ciğerci, onlara satranç takımı hediye etti, çikolata verdi.

Ciğerci, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.

Keban Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, öğrencileri ziyaret etti.

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