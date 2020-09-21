Keban Kaymakam Vekili Ciğerci'den öğrencilere ziyaret - Son Dakika

Keban Kaymakam Vekili Eyyüp Batuhan Ciğerci, öğrencileri ziyaret etti.
Okullarda yüz yüze eğitim, seyreltilmiş uygulamalarla ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıflarda başladı.
Ciğerci, ilkokul 1'inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet eden Ciğerci, onlara satranç takımı hediye etti, çikolata verdi.
Ciğerci'ye ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:31 - Kaynak: AA
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