Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu görevine başladı - Son Dakika

Keban Kaymakamlığına atanan Adnan Karaosmanoğlu, görevine başladı.

Karaosmanoğlu, AA muhabirine, Keban'a geldikten sonra ilçenin tarihi özellikleri ile ilgili detaylı bilgi sahibi olduğunu söyledi.

İlçede Belediye Başkanı, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarla bir arada hizmet yürüteceklerini ifade eden Karaosmanoğlu, "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın ülküsünü şiar edinerek, adalet, liyakat ve sadakat üçlüsünden hareketle Keban'ı inşallah hak ettiği yerlere getirmek için hizmet etme gayreti içinde olacağız." dedi.