Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti

26.07.2022 14:59
Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünün Cabbaruşağı mezrasını ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünün Cabbaruşağı mezrasını ziyaret etti.

Kaymakam Akbulut, mezrayı ziyaretinde muhtar Yılmaz Gökalp ve köylülerin talep ve sorunlarını dinledi.

Mezrada vatandaşlar ile sohbet eden Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz, köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaymakam Akbulut'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da eşlik etti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
14:25 Galatasaray, Avusturya'ya gitti! 11 isim kadroda yer almadı
14:15 Avrupa'da doğal gaz fiyatları fırladı! Rusya sevkiyatın yarıya düşeceğini açıklamıştı
14:10 Cristiano Ronaldo'nun geleceği şekilleniyor! Yeni sezonda kadronun önemli bir parçası olacak
13:58 Afrika ülkesi Zimbabve enflasyonla mücadele için altın para çıkardı
13:57 Yol ortasında çırılçıplak duran adam, görüntülendiğini fark edince panikledi
13:56 Uzun namlulu silah ve kılıçla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı
13:34 Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 14:59:53. #1.12#
SON DAKİKA: Keban Kaymakamı Akbulut, Aşağı Altıyaka köyünü ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement