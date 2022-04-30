Keban Kaymakamı Akbulut, ilçedeki kurum personelleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Elazığ'ın Keban ilçesi Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçede görev yapan polis, asker ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

İlçedeki kamu kurumlarını ziyaret eden Akbulut, kurum çalışanlarıyla bayramlaşarak, huzur ve mutluluk içerisinde bir bayram geçirmelerini diledi.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Akbulut daha huzurlu ve güzel bir Keban için hep birlikte, dayanışma içerisinde çalışacaklarını söyledi.

Kamu çalışanları, Kaymakam Akbulut'un ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.