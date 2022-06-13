Akbulut'a incelemelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya da eşlik etti.

Kaynak: AA

Hisarcık, Sivrice, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

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