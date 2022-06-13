Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika
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Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı

13.06.2022 13:26
Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine inşası süren Musa Coşkun Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, merkezi Sivrice ilçesi olan depremde gördüğü ağır hasar nedeniyle yıkılan okulun yerine inşası süren Musa Coşkun Ortaokulu binasında incelemelerde bulundu.

İlçenin Fırat Mahallesinde inşası devam eden Musa Coşkun Ortaokulu inşaatında inceleme yapan Kaymakam Akbulut, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Akbulut'a incelemelerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve Şube Müdürü Zülküf Çetinkaya da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Sivrice, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut, okul inşaatında inceleme yaptı - Son Dakika

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