Keban Kaymakamı Akbulut'tan sporculara plaket - Son Dakika

Kapanmayla ilgili bir öneride bulundu! Gerçekleşirse vatandaş biraz olsun rahatlar

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Antalya'da yapılan Kick Boks Avrupa Kupasında üçüncü olan Mehmet Demirbağ'a plaket verdi.

Kaymakam Akbulut, Antalya'da düzenlenen Kick Boks Avrupa Kupasına Keban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü adına katılan ve 84 kiloda üçüncülük elde eden Demirbağ'ı kabul etti.

Demirbağ'ı tebrik eden Akbulut, "Başarıların devamı gelir inşallah. Biz de destek vermeye devam edeceğiz. Allah utandırmasın." dedi.