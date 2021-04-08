Keban Kaymakamı Akbulut'u, Genç Kızılay üyeleri ziyaret etti - Son Dakika

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut'u, Kızılay İlçe Temsilciliği Koordinatörü Hasan Doğan, Koordinatör Yardımcı Hasan Özdemir, Genç Kızılay İlçe Temsilcisi Ayşenur Doğan ve üyeleri ziyaret etti.

Ziyarette, Akbulut, Kızılay'ın yaptığı ve yapacağı tüm etkinliklere destek olmaya hazır olduklarını söyledi.

Doğan da ilçede yapılacak etkinlikler hakkında bilgilendirmede bulunduklarını belirtti.