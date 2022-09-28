Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret - Son Dakika
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret

28.09.2022 15:22
Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen Musa Coşkun Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen Musa Coşkun Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Yapımı tamamlanarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında hizmete açılan okulu ziyaret eden Akbulut, sınıfları gezdi, öğrencilerle ve öğretmenlerle görüştü.

Akbulut, tüm öğrencilere başarı diledi.

Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut'tan depremde yıkılan ve yeniden inşa edilen okula ziyaret - Son Dakika

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