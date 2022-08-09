Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan da eşlik etti.

Ellerinden geldiğince bütün köylerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden Akbulut, köylerin sorunlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kamil Doğan, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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