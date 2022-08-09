Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika
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Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü

09.08.2022 15:22
Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Bahçeli köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Bahçeli köyünü ziyaret etti.

Akbulut ziyaretinde köy muhtarı Kamil Doğan ve vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Ellerinden geldiğince bütün köylerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden Akbulut, köylerin sorunlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Kamil Doğan, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut, Bahçeli köyünde vatandaşlarla görüştü - Son Dakika

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