Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacağız." dedi.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, Denizli köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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