Keban Kaymakamı Akbulut, Denizli köyünü ziyaret etti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Denizli köyünü ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.
Kaymakam Akbulut, Denizli köyünde muhtar Bünyamin Kıratlı ve vatandaşlarla görüştü, talep ve sorunlarını dinledi.
Akbulut, "Elimizden geldiği kadar bütün köylerimizin ihtiyaçlarını ve sorunlarını gidermek için vatandaş ziyaretlerine devam edeceğiz. Köylerimizin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde inceleyerek, çözüme kavuşturacağız." dedi.
Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır da eşlik etti.
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