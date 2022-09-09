Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti - Son Dakika
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Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti

09.09.2022 15:41
Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Göldere köyünü ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, ilçeye bağlı Göldere köyünü ziyaret etti.

Vatandaşlarla buluşma programları kapsamında Göldere köyünü ziyaret eden Akbulut, köy muhtarı Hüseyin Turan ve vatandaşlarla sohbet etti, yapımına başlanılan köyün camisinde incelemelerde bulundu.

Akbulut, ihtiyaçları yerinde görmek ve çözüme kavuşturmak amacıyla köy ziyaretlerini sürdüreceğini kaydetti.

Kaymakam Akbulut'a ziyaretinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Şerbet de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Hüseyin Turan, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keban Kaymakamı Akbulut'tan köy ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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