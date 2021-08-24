Keban Kaymakamı Hasan Akbulut tarımsal ekipmanları inceledi - Son Dakika

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, çiftçilere teslim edilen tarımsal ekipmanları inceleyerek, test etti.

Keban Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 7 köydeki 580 çiftçinin ihtiyacını karşılayacak 5 ceviz kabuğu soyma makinesi, 5 badem kabuğu soyma makinesi, 5 badem hasat makinesi ve 1 badem kırma ve ayıklama makinesi düzenlenen törenle teslim edildi.

Kaymakam Akbulut, ilçeye bağlı Kurşunkaya köyünde badem ve ceviz soyma ve kabuk ayıklama makinelerini yerinde inceledi ve bir süre çiftçilerle beraber badem hasadı yaparak ekipmanları test etti.

Akbulut, çiftçinin ürünlerin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Kaymakam Akbulut'a İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Şevket Ayhan, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Yutseven, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır eşlik etti.