Akbulut, daha sonra Hatay 'ın Dörtyol ilçesi Amanoslar kırsalında 10 yıl önce teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Üsteğmen Aytaç Kaya'nın ailesini ziyaret etti.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, Taşkesen köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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