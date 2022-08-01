Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Müftüsü Zafer Güneş , İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Bulut da yer aldı.

Bademli köyünde vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Akbulut, sorunların çözümü noktasında ilgili tüm kurumların gereken hassasiyeti gösterdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Keban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Keban Kaymakamı Akbulut, Bademli köyünü ziyaret etti - Son Dakika

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