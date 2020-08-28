Keban Kaymakamı Karaosmanoğlu, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Ulupınar, Sağdıçlar, Güneytepe ve Aşağı Çakmak köylerini ziyaret etti.
Kaymakam Karaosmanoğlu, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla sohbet etti, onların sorun ve taleplerini dinledi.
Karaosmanoğlu'nun ziyaretlerine, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan, Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir ve İl Meclis Üyesi Muzaffer Doğan da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 09:25 - Kaynak: AA
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