Keban Kaymakamı Karaosmanoğlu, okulları inceledi - Son Dakika

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, okulları ziyaret etti.

İlçedeki okulları ziyaret ederek müdürlerden bilgi alan Kaymakam Karaosmanoğlu, okulların yaptığı hazırlıkları inceledi.

Karaosmanoğlu, öğrencilerin okullarına, sıralarına kavuşacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini, bu süreçte onların en iyi şekilde eğitimlerini almaları için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

İncelemelerde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül de yer aldı.