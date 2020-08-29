Keban Kaymakamı Karaosmaoğlu, köyleri ziyaret etti - Son Dakika

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmanoğlu, Beydeğirmeni, Akgömlek, Altınkürek, ve Altınyaka köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Karaosmanoğlu, ziyaret ettiği köylerde vatandaşlarla görüşerek, eksikleri ve sorunlarını dinledi.

Sıkıntıların bir an önce giderilmesi için çalışmalara başlanacağını kaydeden Karaosmanoğlu'nun ziyaretlerine, Keban Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Mehmet Sarıkaya, İlçe Özel İdare Müdürü Sadi Oruç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hamza Doğan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Sorumlusu Samet Bayir da eşlik etti.