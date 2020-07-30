Keban Kaymakamı Karaosmaoğlu ve Belediye Başkanı Atlı'dan Kurban Bayramı mesajı - Son Dakika

Keban Kaymakamı Adnan Karaosmaoğlu ve Keban Beldiye Başkanı Fethiye Atlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Karaosmaoğlu mesajında, ülke ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günler olduğuna işaret eden Karaosmanoğlu, bayram günlerinin sevincini akraba, dost, engelli, muhtaç ve kimsesiz vatandaşlarla, huzur evindeki yaşlılarla, şehit aileleri ve gazilerle birlikte yaşamanın milletle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacağını aktardı.

Karaosmanoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı'nı en içten duygularla kutladığını ifade ederek, aziz şehitleri rahmetle andıklarını, kahraman gazilere de şükranlarını sunduklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı da mesajında, bayramlar manevi önemine değinerek, "Gelecek nesillere daha müreffeh bir Keban bırakabilmek için yürüdüğümüz bu yolda emin adımlarla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bayram, huzur ve mutluluğumuzu daha da artıracak, kardeşlik ve dayanışma bilincimizi derinleştirecektir. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Barışın, huzurun ve adaletin hakim olduğu bir dünyada nice bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.