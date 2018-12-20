Keban Kaymakamı Tepeli'den Okul Ziyareti

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, okulları ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, okulları ziyaret etti.



Tepeli, beraberinde Keban İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Münir Yıldız ile Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi, Keban Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Keban Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ile Keban Atatürk İlkokulunu ziyaret etti.



Kaymakam Tepeli, ziyaretlerinde öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

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