Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, tercihte bulundu.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Kaymakam Tepeli ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, yaşam kategorisinde Enver Hancı'nın "Palu köprüsünde yolculuk", Spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri " başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Akbulut, yaptığı açıklamada, fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsini çok anlamlı bulduğunu, seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

Atlı' da hepsinin birbirinden değerli fotoğraflar olduğunu dile getirerek, "Emek verilmiş. Emeklerine sağlık. Oy verirken çok zorlandım." dedi.