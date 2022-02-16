Keban Kaymakamlığı ve Belediyesini başarılı sporcular ziyaret etti - Son Dakika

Keban Kaymakamlığı ve Belediyesini Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonasında Türkiye 3. olan Gökhan Ersin Uluağaç ve Ordu'da düzenlenen büyükler kategorisinde Türkiye 2. elde eden Hamza Kendircioğlu ziyaret etti.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, makamında İlçe Spor Müdürü Murat Keskin, antrenör Mehmet Demirbağ ve dereceye giren sporcuları kabul etti.

Ziyarette Akbulut, sporcuları tebrik ederek, "Başarılarınızın devamını diliyorum. Spora desteğimiz devam edecek." dedi.

Daha sonra sporcular, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret etti.