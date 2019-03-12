Son Dakika Haberleri: Keban Myo'da 'Kariyer Günleri' Etkinliği

Keban Myo'da 'Kariyer Günleri' Etkinliği

1 saat önce

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Keban Myo'da 'Kariyer Günleri' Etkinliği, System.String[]
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, üniversite öğrencileriyle buluştu.

Elazığ Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksek Okulu'nca "kariyer günleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programa katılan Arslan, girişimcilik konusunda öğrencilere bilgi verdi, deneyimlerini paylaştı.

Programa FÜ Keban Meslek Yüksek Okulu Müdürü Kadir Demirelli ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Özcan Sevinç de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:18 Kaynak: AA

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