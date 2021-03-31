Keban MYO sera ve bağ tesisi, Keban Belediyesine devredildi - Son Dakika

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokulu (MYO) sera ve bağ tesisi, Keban Belediyesine devredildi.

Fırat Üniversitesi Keban Meslek Yüksekokuluna yapılan devir protokolü törenine, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı ve Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve Üniversite öğretim görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Atlı, protokol ile ilçede kadınlarını bir araya getirerek güç birliği yapmalarını sağlayacaklarını, kuracakları kooperatifin de ilk adımını atacaklarını söyledi.

Protokol ile 5 sera ve 2 dekarlık bağ alanının belediye devredildiğini aktaran Atlı, protokolün ilçeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Haşim Pıhtılı, ilçenin ekonomisine katkı sunabilmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Pıhtılı, "Kebanlı kadınların tarımsal üretime dahil edilmeleriyle yeni bir istihdam alanın oluşturulması ve böylece iş güçlerinin ülke ekonomisine ve kendi ilçelerine katkıda bulunması hedeflenmektedir." dedi.