Keban Savcısı Semih Gök görevine başladı - Son Dakika

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararnamesiyle Keban Cumhuriyet Savcılığına atanan Savcı Semih Gök görevine başladı.

Görevine başlayan Savcı Gök, Keban ilçesinin ikinci görev yeri olduğunu belirterek, ilçeyi beğendiğini söyledi.

Gök, "Keban ilçesini beklenenden daha iyi buldum. Gelmeden önce Keban hakkında bilgi sahibiydim, olumlu düşüncelerle geldim. Bu düşüncenin karşılığını da buldum." diye konuştu.