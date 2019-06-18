Keban Sınırlı Sorumlu 19 Nolu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığına Hasan Özdemir seçildi
50 dakika önce
Keban Sınırlı Sorumlu 19 Nolu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığına yeniden Hasan Özdemir seçildi.
Keban
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Sınırlı Sorumlu 19 Nolu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanlığına yeniden Hasan Özdemir
seçildi.
Minibüs yazıhanesinde yapılan olağan genel kurulda Özdemir, yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Seyfettin Celayir ve Tahir Emre, Denetim Kurulu üyeliklerine ise Latif Çakmak ve Ramazan İlter seçildi.
Özdemir, yaptığı açıklamada, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yönetim olarak hizmetleri eksiksiz yerine getireceklerini, yolcu memnuniyeti için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
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