Keban Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yüksel oldu - Son Dakika

Keban ilçesinde Taşkesen Köyü Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanlığına Nurettin Yüksel seçildi.

Taşkesen köyünde yapılan genel kurulda mevcut başkan Eyüp Daşcan aday olmadığını belirterek, seçilecek yeni yönetime başarılar diledi.

Genel kurulda geçerli oyların tamamını alan Yüksel yeni dernek başkanı oldu.

Yüksel, "Köyüm için ne gerekiyorsa yapacağım. Eski yönetime yaptıkları hizmet için teşekkür ederim." dedi.