Son Dakika Haberleri: Keban Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına yem çağrısı
Son Dakika Kültür Sanat Haber

Keban Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına yem çağrısı

1 saat önce

Keban Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, sokak hayvanları için yem bırakılması çağrısında bulundu.

Keban Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına yem çağrısı, System.String[]
Keban Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı, sokak hayvanları için yem bırakılması çağrısında bulundu.
Keban Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Albayrak, başlattıkları, "Bir yem de senden olsun" adlı kampanya kapsamında sokak hayvanlarına yem verdi.
Albayrak, yaptığı açıklamada, herkesten sokak hayvanlarına sahip çıkmalarını beklediklerini ifade ederek, sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olunması gerektiğini belirtti.
"Hayvanlara yem ve su verelim." diyen Albayrak, bunu yapmanın insanlık görevi olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:19 Kaynak: AA
Keban, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Haziran ayında şaşırtan görüntü: Trabzon'un yaylalarında 8 metre kar! İBB önünde İmamoğlu aleyhinde bildiri okuyanlar konuştu: Talimatla oradaydık İnternet üzerinden cinsel fantezi sonu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 15:01:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keban Ülkü Ocakları'ndan sokak hayvanlarına yem çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]