Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti - Son Dakika

Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti

6 saat önce

Keban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pastacılık Bölümü öğrencileri Romanya'ya gitti.

Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti, System.String[]

Keban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pastacılık Bölümü öğrencileri Romanya'ya gitti.

Okul müdürü Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin son üç yıldır Erasmus Projesi kapsamında öğretmen ve öğrencileri yurt dışı gezilere götürdüklerini söyledi.

Bu yıl öğretmen ve öğrencilerden oluşan 17 kişiyle programa katılacaklarını belirten Yılmaz, "Öğrenciler ve öğretmenler bu ülkede edindikleri bilgileri daha sonra okullarında yapacakları sunum ile yurt dışı gezi ve incelemeleri hakkında bilgi verecekler." dedi.

Anadolu Lisesi, Romanya, Keban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Otizmli yunus emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor
Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı Kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor! 4 ilde hayatı olumsuz etkiledi

Son Dakika Haberleri
23:19 Bakan Pakdemirli, Bornova ilçe danışma kurulu toplantısına video konferansla bağlandı - Son Dakika
23:16 Mısır, Libya'da yürürlüğe giren ateşkesi desteklediklerini açıkladı - Son Dakika
23:15 Kadın gazeteciler, kadına şiddete dikkati çekmek için sahaya topuklu ayakkabıyla çıktı - Son Dakika
23:13 Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı (2) - Son Dakika
23:10 Irak'taki protestolarda yaralı sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
22:19 Erdoğan, Ümmü Gülsüm Genç ile sosyal medyada canlı görüştü! O anlar böyle görüntülendi - Son Dakika
21:28 Asker eğlencesi kana bulandı! Kutlama sırasında yengesini vuran şahıs ölümüne yol açtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 23:24:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kebanlı öğrenciler staj için Romanya'ya gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]