"Kebap diyarı" Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: "Lolaz dürümü" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Kebap diyarı' Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: 'Lolaz dürümü' - Son Dakika

"Kebap diyarı" Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: "Lolaz dürümü"

6 saat önce

Gastronomi alanında önemli lezzetleriyle bilinen Şanlıurfa'da, en az kebaplar kadar meşhur börülceden yapılan "Lolaz dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

Gastronomi alanında önemli lezzetleriyle bilinen Şanlıurfa'da, en az kebaplar kadar meşhur börülceden yapılan "Lolaz dürümü", kahvaltıdan akşam yemeğine her öğünde tercih ediliyor.

Patlıcandan sadeye kadar birçok kebap çeşidinin maharetli ellerde pişirilmesi dolayısıyla "Kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'da, hazırlanışı dolayısıyla "Lolaz dürümü" kentte gizli kalmış sokak lezzeti olarak öne çıkıyor.

Şanlıurfalıların "Lolaz" olarak nitelendirdiği ana malzemesi börülce olan dürüme, yeşil soğan, maydanoz, nane, isot (biber), turp, limon, tuz ve baharat giriyor.

Her mevsim tercih edilen dürüm, hazırlanışı, hazmı kolaylaştıran özelliği ve tüketiminin çabukluğu dolayısıyla iştah kabartıyor.

Kentin sokaklarında kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her öğünde "Lolaz dürümü" yemek mümkün.

"Atadan dededen kalan yemeğimiz"

Kentin meşhur lolaz dürümcülerinden Ramazan Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi yakınlarında satış yaptığını söyledi.

Malzemelerini günlük ve taze olarak aldığını belirten Damar, kentte birçok lezzetin dürüm yapılarak tüketildiğini anlattı.

Lolaz dürümünün hem ekonomik hem de mütevazı bir lezzet olduğunu vurgulayan Damar, şöyle devam etti:

"Hazırlanışı da tüketilmesi de kısa sürüyor. Yemek, yiyeni gün boyu tok da tutuyor. Özellikle çalışanlar için pratik ve ucuz bir lezzet. Atadan dededen devam eden bir yemeğimiz. Biz lolaz deriz başka şehirlerde börülce derler. Hızlıca ekmek arası yapıp satarız. Lolazın yanına taze sebzeleri de koyup, ekmek arası yapıp veriyoruz. İlgi çok fazla. Sabah kahvaltıda başlayıp akşama kadar yenilir, hazmı da kolay olunca çok tercih ediliyor."

"Mideyi rahatlatıyor"

Esnaf İsmail Çalışkan da sık sık lolaz dürüm yediğini, özellikle Ramazan ustanın işini çok iyi yaptığını vurgulayarak, "Ramazan dayının yaptığı dürümü çocukluğumdan beri biliyorum. Yıllardır kendisi burada lolaz satıyor. Tercih edilen bir yemek. Kahvaltıda olur öğlen olur sıkça yenir. Mideyi rahatlatıyor. İçindeki yeşilliğinin taze oluşu da cezbediyor. Güzel bir yemek üstelik hem de çok ekonomik." diye konuştu.

Halil İbrahim Güzel de lolaz dürümünün kentin eşsiz lezzetlerinden biri olduğunu, Şanlıurfalılar tarafından sıkça tercih edildiğini belirterek, "Çok güzel bir yemek. Daha önce ustanın babası burada çalışıyordu o rahmetli olunca yerine kendisi geçti. Sağ olsun eli de lezzetli "dedi.

Kebap diyarı Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: Lolaz dürümü

League Of Legends, Şanlıurfa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göktuğhan Argın, Ali Koç'a sorduğu soru nedeniyle tazminatsız işten çıkarılmak istendiğini söyledi
Atakan Kayalar'dan "Uzaylılara inanıyor musun?" sorusuna bir garip cevap Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü: Taraflar tüm anlaşmalara bağlı olduğunu ifade etti

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 19:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kebap diyarı" Şanlıurfa'nın mütevazi lezzeti: "Lolaz dürümü" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]