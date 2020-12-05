Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı - Son Dakika

Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı

ADANA - Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'daki kebapçılar yoğun paket servis mesaisine başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Genelge kapsamında restoranların akşam 20.00'a kadar paket servis yapabileceği bildirildi. Kentin en meşhur yiyeceği olan Adana Kebap'ı yapan kebapçılarda saat 10.00 itibariyle paket servise başladı. Günün erken saatlerinden itibaren kebap siparişi veren vatandaşların ciğer kebabına rağbet gösterdikleri görülürken Adana Kebap, kuşbaşı ve boru kebapta tercih edildi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, paket servisin yavaş yavaş arttığını belirterek, "Paketler vatandaşların ayaklarına gidiyor. Saat ilerledikçe yoğunluk artacaktır. Şuan ciğere, kuşbaşıya, kebaba rağbet var. Biz bunu bir amme görevi olarak görüyoruz. Bugün kazanç olsun diye açmadık. Görev olsun diye açtık. Boru Kebabına da rağbet var. Tek kullanımlık tahtalar üzerinde onu da gönderiyoruz. Kısıtlama Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor" diye konuştu.