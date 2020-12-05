Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı - Son Dakika

Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı

05.12.2020 13:52

Kebap engel tanımıyor.

Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı

ADANA - Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'daki kebapçılar yoğun paket servis mesaisine başladı.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Genelge kapsamında restoranların akşam 20.00'a kadar paket servis yapabileceği bildirildi. Kentin en meşhur yiyeceği olan Adana Kebap'ı yapan kebapçılarda saat 10.00 itibariyle paket servise başladı. Günün erken saatlerinden itibaren kebap siparişi veren vatandaşların ciğer kebabına rağbet gösterdikleri görülürken Adana Kebap, kuşbaşı ve boru kebapta tercih edildi.

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın, paket servisin yavaş yavaş arttığını belirterek, "Paketler vatandaşların ayaklarına gidiyor. Saat ilerledikçe yoğunluk artacaktır. Şuan ciğere, kuşbaşıya, kebaba rağbet var. Biz bunu bir amme görevi olarak görüyoruz. Bugün kazanç olsun diye açmadık. Görev olsun diye açtık. Boru Kebabına da rağbet var. Tek kullanımlık tahtalar üzerinde onu da gönderiyoruz. Kısıtlama Adanalıların kebap aşkına engel olamıyor" diye konuştu.

Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı
Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı

Koronavirüs, Pazartesi, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması sayesinde İspanya'da vaka sayısı 1 ayda 25 binden 5 bine düştü Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu: Tedbirler 78 bin kamerayla takip ediliyor, vatandaşlar kısıtlamalara riayet ediyor Oyuncu Selahattin Taşdöğen, metrobüsteki güvenlik görevlileri tartışıp karakolluk oldu 73 yaşındaki kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı Evinde televizyonu olmadığı için kısıtlamayı duymayan boyacı boş sokakta müşteri bekledi 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Dusko Tosic ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi         
14:04
Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı Galatasaraylı Taylan Antalyalı, ailesi için 4 milyon TL'ye ev aldı         
13:20
Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı Artan korona vakaları nedeniyle karantinaya gireceklerini öğrenen vatandaşlar, mahalleden apar topar kaçtı         
12:48
Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana Boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık: Bana "O çocuk senden değil" dedi         
12:14
3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı 3 arkadaşın bağ evindeki feci sonu! Isınmak için yaktıkları soba canlarını aldı         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada HES kodu olmadığı için bilet verilmeyen sarhoş vatandaş çalışanların boğazına saldırdı! O anlar kamerada         
10:47
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi         
09:35
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi         
08:14
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 14:15:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kebap engel tanımıyor...Kebapçıların yoğun paket mesaisi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei