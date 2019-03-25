Son Dakika Haberleri: Kebap Restoranında Korkutan Baca Yangını

Kebap Restoranında Korkutan Baca Yangını

2 saat önce

Antalya'da bir restoranda bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kebap Restoranında Korkutan Baca Yangını, System.String[]
Antalya'da bir restoranda bacadan çıkan yangın paniğe neden oldu. Restoran çalışanları ve itfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 15.00 sırasında halkın en yoğun olduğu Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi Attalos Heykeli yakınındaki bir kebap restoranında çıktı. İki katlı restoranın döner ve ızgara dumanlarını tahliye eden bacadan bir anda yoğun duman yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle dumanlar restoranın içine doldu. Restoran çalışanları yangın tüpleri ile yanan bacaya müdahale etti. Herhangi bir tehlikeye karşı mutfak bölümündeki tüpler dışarı çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle yangın yerine Kaleiçi İtfaiye İstasyonu ekipleri kısa sürede geldi. Caddeden geçen kalabalık ise yangını meraklı gözlerle izledi, cep telefonlarıyla görüntüledi. Dışı ahşap kaplamalı alev alan bacaya itfaiye ekipleri tam zamanında müdahale etti. İtfaiye çatıdan ve zeminden müdahale ettiği yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Restoran çalışanlarının büyük panik yaşadığı yangında maddi hasar meydana geldi. Müşterilerin bahçede olmasının ise olası bir yaralanmayı önlediği öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD'de Camide Yangın! Otoparkta Yeni Zelanda Saldırısına İlişkin Not Bulundu Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti Tanzim Rüzgarı Çabuk Dindi! Biberin Fiyatı Yüzde 220 Zamlandı İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 18:03:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kebap Restoranında Korkutan Baca Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]