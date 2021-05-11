Kebap testileri salgın döneminde kumbaraya dönüştü - Son Dakika

Nevşehir'in el sanatlarıyla ünlü Avanos ilçesinde bir atölyede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kebap testisine talebin azalması nedeniyle testi kumbara üretilmeye başlandı.

Avanos'ta yaklaşık 4 yıldır yoğun şekilde kebap testisi imal ederek Türkiye ve yurt dışına gönderen usta Yenal Yorgun (35), salgın sürecinde talebin azalması sonucu alternatif ürün arayışına girdi.

Atölyesinde geleneksel yöntemle üretim yapan Yorgun, kebap testisi yerine çocuklar için kumbara hazırlamaya başladı.

Yorgun, AA muhabirine, geçen yıla kadar günlük ortalama 500 kebap testisi ürettiklerini, salgın sürecinden işlerinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle aynı ürünü küçük bir değişiklikle kumbara olarak imal etmeye başladıklarını belirtti.

Testi kumbaraların, boyutuna göre 5 ila 15 liradan alıcı bulduğunu anlatan Yorgun, şöyle konuştu:

"Salgından önce ağırlıklı olarak kebap testisi üretiyorduk. Lokantaların kapanması nedeniyle kebap testisinin tüketimi durdu. Biz de testi kumbara üretmeye karar verdik. Bu da aynı kebap testisi gibi dolduktan sonra kırılarak içindekiler alınıyor. Uzun süreli tek kullanımlık bir ürün. Gören çocuklar almak istiyor. Bu süreçte harçlıklarını biriktirmek için doğal bir kumbara ortaya çıkmış oldu. Toprağı suyla karıştırıp çamur elde ediyoruz. Tezgahta yaptıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Fırınlanıp müşteriye sunulması her ürün için yaklaşık bir ayı buluyor."

Testi kumbarada harçlıklarını biriktiren çocuklardan Zeynep Erva Alkan da alışılmışın dışında bir kumbaraya sahip olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Diğer kumbaraların kapağını açarak dilediği zaman para alabilmesinin biriktirmesine engel olduğunu ifade eden Alkan, "Bunun parayı almak için bir kapağı yok, kırmak gerekiyor. Daha tutumlu olmamı sağlayacaktır." dedi.