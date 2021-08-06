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Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi - Son Dakika

Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi

06.08.2021 10:40

Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi Günde en az 8 saat 100 derece sıcakta çalışıyorlar Kebapçı Yaşar Aydın: "Yaz bizim için ızdırap" Kebapçı Mustafa Keser: "Sıcakta çalışıyoruz ama hakkımızı fazlasıyla alıyoruz" Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kebap ustaları 100 derece...

Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi

Günde en az 8 saat 100 derece sıcakta çalışıyorlar

Kebapçı Yaşar Aydın:

"Yaz bizim için ızdırap"

Kebapçı Mustafa Keser:

"Sıcakta çalışıyoruz ama hakkımızı fazlasıyla alıyoruz"

ADANA - Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da kebap ustaları 100 derece sıcaklıkta ekmek parası için ter döküyor. Sabah 07.00'de yanan mangal, gece 24.00'e kadar sönmezken ustalarda iki vardiya halinde günde en az 8 saat mangalın başında kalıp saatlerce ter döküyor.

Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl sıcakları olarak bilinen "eyyam-ı bahur" Türkiye'yi kasıp kavurmaya devam ediyor. En sıcak illerden olan Adana'da ise hava sıcaklığı gün içerisinde termometrelerde 46-47 dereceyi bulurken kebap ustaları da ocak başındaki sıcaklıkla birlikte yaklaşık 100 derecede ekmek parası için mücadele ediyor.

Sabah 07.00'de yanan mangal ise gece 24.00'e kadar sönmüyor. Günde yüzlerce porsiyon kebap pişiren ustalarda iki vardiya halinde en az 8 saat mangalın başında kalıp ter döküyor.

"Gün boyu ocağın başındayız "

Kebapçı Yaşar Aydın, Adana'daki kebapçıların her sene Afrika sıcaklarından daha fazla sıcağa maruz kaldığını kaydederek, "Adana çok sıcak. Afrika sıcakları geldi ama biz her sene o sıcakların daha fazlasını yaşıyoruz. Sıcakta 10 dakika, 1 saat durup gölgeye oturursun ama bizim burada öyle bir imkanımız yok. Gün boyu ocağın başındayız. Ocağın başında çalışan ustalara Allah yardım etsin. Gerçekten çok zor bir işimiz var" diye konuştu.

"Yaz mevsimi bizim için ıstırap"

Herkesin tatil için yaz mevsimini beklediğini söyleyen Aydın, Adanalı kebapçıların ise kış mevsimini beklediğini belirterek, "Kışın çok güzel ama yazın işimiz çok zor. Bu alın teri gerçekten helal kazanılmış paradır. Yaz gelmesini korkarak bekliyoruz. Tedirgin oluyoruz. İnsanlar yaz gelsin tatile çıkalım diyor biz de yaz gelmesin diyoruz. Çünkü yaz mevsimi bizim için ıstırap. Adana'da ki kebapçı arkadaşlar için yaz mevsimi ızdırap. Termometre ocağın başında 50 dereceden sonra ölçmeyi dahi bırakıyor" ifadelerini kullandı.

"Sıcağa alıştık"

Yıllardır 100 derece sıcakta çalışmaya alıştıklarını söyleyen Yaşar Aydın, "Ocağın etrafına klima koysan klima kaldırmaz. Vantilatör koysak dumanı komple içeri alır. Çözümü yok o nedenle. Burada sıcaklık 100 dereceyi buluyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz. Artık alıştık, alışmadık desek yalan olur" dedi.

"Paçalarımızdan ter akıyor"

Kebapçı Mustafa Keser ise ekmek parası için sıcakta çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Günde 3 defa terliyoruz. Duşa giriyorum çıkıyorum ama gelip geri terliyorum. Burada ekmek parası kazanıyorum, mecbur olduğum için severek yapıyorum işimi. Dışarı da 50 derece sıcaklık var burası da 50 derece. 100 derecede çalışıyoruz. 10 dakika içerisinde sırılsıklam oluyoruz. İnsanlar dışarı çıkıp serinliyor ama biz gün boyu buradayız. Böyle sıcakta çalışıyoruz ama hakkımızı da fazlasıyla alıyoruz. İnsanlar terleyip gölgeye kaçıyor ama biz günde 8 saat buradayız. Paçalarımızdan ter aktığı zamanlar oluyor" diye konuştu.

Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi
Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi

Türkiye, Afrika, Aydın, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kebap ustalarının aşırı sıcakta zorlu mesaisi - Son Dakika Ekonomi


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