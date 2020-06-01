Kebapçıda normalleşmeye davul zurnalı açılış - Son Dakika

Adana'da bir kebapçı, yeni normalleşmenin başlaması dolayısıyla davul zurna çaldırıp, kurban keserek iş yerini açtı.



Çin'de başlayan ve dünya genelinde 6 milyon 150 bin kişiye bulaşıp ve yaklaşık 375 bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsten korunmak için alınan önlemler kapsamında 17 Mart'ta kapatılan restoranlar bugün açıldı.



Adana'da bir kebap dükkanı sahibi 'yeni normal hayat' kapsamında açılışını davul zurna çaldırarak ve kurban keserek yaptı.



Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Başkanı Bilal Serttaş, "2 ayı aşkın zamandır kepenklerimiz kapalıydı. Yeni normale geçişte bereketli bir başlangıç yapmak istedik. Aynı zamanda arkadaşlarımıza destek olarak moral motivasyonu yükseltmek amacıyla Adana'mızın kültürü olan davul zurna çaldırıp kurban kestik" dedi.



Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan iş yerinin önüne getirilen koç davul zurna eşliğinde kesildi. Yeni dönemde belirlenmiş olan kurallar kapsamında hazırlıklarını yaptıklarını belirten Serttaş, "Müşterilerimizi beklemeye başladık. Sosyal mesafeye dikkat ederek masa düzenini ayarladık. Düzenli olarak uyduğumuz hijyen kurallarını daha da arttırdık. Bulaş olabilecek her yeri 2 kat önem göstererek temizledik ve temizleyeceğiz. Kurallar gereği her gelen müşterimizin ateşini ölçeceğiz ancak 40 derece olan hava sıcaklığının olduğu Adana'da 36 dereceyi nasıl yakalayacağız onu bilmiyorum" diye konuştu. - ADANA