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Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı - Son Dakika

Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı

31.12.2021 13:24

Son dakika gündem haberine göre ADANA'da Enes Yıldız tarafından (34) garson olarak çalıştığı kebapçıda tabancayla vurulan Erdal Çelik (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ADANA'da Enes Yıldız tarafından (34) garson olarak çalıştığı kebapçıda tabancayla vurulan Erdal Çelik (33), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana geldi. Kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde aralarında husumet olan Enes Yıldız'ın silahlı saldırısına uğradı. Restorana kaçıp, masanın altına saklanan Çelik'e, Yıldız tabanca ile peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Kaçmaya çalışan Enes Yıldız ise çalışanlarca yakalanıp, dövüldükten sonra gelen polis ekiplerine teslim edildi. Erdal Çelik ise hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan 7 kaydı bulunan, ifadesinde "Amcamın eşi ile ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum" diyen Yıldız, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yoğun bakımdaki tedavisi süren Erdal Çelik, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı
Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı
Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı
Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı
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Adana Yüregir, Erdal Çelik, Aralık, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kebapçıda silahlı saldırıya uğrayan garson kurtarılamadı - Son Dakika
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