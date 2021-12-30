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Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum - Son Dakika

Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum

30.12.2021 14:29

Adana'da kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik'i başından ve omzundan tabancayla vuran Enes Yıldız tutuklandı. Yıldız verdiği ifade de, ''Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum'' dedi.

Önceki gün saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, kebapçıda garson olarak çalışan Erdal Çelik, iş yerinin önünde husumetli olduğu Enes Yıldız'ın tabancalı saldırısına uğradı. Çelik, canını kurtarmak için restoranın içine kaçıp, masanın altına saklandı. İçeri giren Yıldız, tabancayı Çelik'e doğrultup peş peşe ateş etti. Çelik, başına ve omzuna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, kaçmaya çalışan Enes Y. çalışanlarca yakalanıp dövüldü.

Kebapçıdaki dehşetin arkasında yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, bu nedenle vurdum

TEDAVİSİNİN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çelik, ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Enes Yıldız ise tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Kebapçıdaki dehşetin arkasında yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, bu nedenle vurdum

"YENGEMLE İLİŞKİSİ VARDI"

Çeşitli suçlardan 7 kaydının bulunduğu öğrenilen Enes Yıldız'ın ifadesinde, ''Amcamın eşiyle ilişkisi vardı. Bu nedenle aramızda husumet başladı. Olay günü de iş yerine gidip, vurdum'' dediği belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Çelik'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kebapçıdaki dehşetin arkasında yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, bu nedenle vurdum
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Adana Yüregir, Erdal Çelik, Kozan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kebapçıdaki vahşetin arkasından yasak aşk çıktı: Amcamın eşiyle ilişkisi vardı, vurdum - Son Dakika
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