Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı - Son Dakika

Kebapçıdaki yangın ucuz atlatıldı
6 saat önce
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir iş yerindeki yangın ucuz atlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Efendi Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı dükkanında ızgara tezgahının üstünde bulunan bacadaki yağların tutuşması sonucu yangın çıktı. İş yeri sahibi hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri iş yerindeki yangını söndürürken iş yerinde incelemede bulundu.
Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. - AYDIN
Son Dakika Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi Kamyonetin altında 50 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, hayatta kaldığına inanamadı