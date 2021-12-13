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Kebapçıya döner bıçaklı saldırı! - Son Dakika

Kebapçıya döner bıçaklı saldırı!

13.12.2021 14:42

İstanbul Esenyurt'ta bir kebapçıya giden kadın, siparişinin gecikmesine sinirlendi. Önce kebapçıyla tartışan kadın, ardından çektiği kebapçının sahibine döner bıçağı çekerek, dükkanı taşlattı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt'taki bir kebapçıda siparişi geciken kadın, ortalığı birbirine kattı.Önce döner bıçağı çekip tehditler savuran kadın, daha sonra iş yerini taşlattı. Mekanın taşlanma anları ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

CİĞER SİPARİŞİ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde İncirtepe Mahallesi'nde bulunan bir kebapçıda iddialara göre, restorana gelip ciğer siparişi veren kadın, siparişinin geç çıkmasına sinirlenerek mekan sahibi ile tartıştı. Daha sonra döner bıçağı çektiği iddia edilen kadın, "Dükkanınızı başınıza yıkarım" diyerek tehditler savurdu. Zorla sakinleştirilen kadın, mekandan uzaklaştırıldı. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise kimliği belirlenemeyen bir şahıs, dükkanın önüne gelerek camları taşlamaya başladı. Dükkanın taşlandığı o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kebapçıya döner bıçaklı saldırı! Siparişi geciken kadın deliye döndü

"DÖNER BIÇAĞIYLA TEHDİT ETTİ"

Olay anlarını anlatan işyeri sahibi İsmet Erzen şunları söyledi:

"Bir kadın müşteri dükkana geldi ve ciğer sipariş etti. Siparişin hazırlanma süresi var yaklaşık 10- 15 dakika sürüyor. Tam siparişin çıktığı esnada kadın birden ayağa kalkarak bağırmaya başladı. 'Ben bir saattir sipariş bekliyorum, nedir bu rezalet' dedi. Ben siparişinin çıktığını söyleyerek sakin olmasını söyledim. Kadın öfke ile siparişi istemediğini söyleyince bende sinirlenerek 'Neden istemediğin şeyin siparişini veriyorsun' diyerek bağırdım.

Kebapçıya döner bıçaklı saldırı! Siparişi geciken kadın deliye döndü

"KÜFÜRLER ETMEYE BAŞLADI"

Tabi kadın o sırada küfürler etmeye başladı, dolabı yumrukladı. İçeriye girerek döner bıçağını aldı ve bizi tehdit etmeye başladı. 'Siz kimsiniz bana bağırıyorsunuz, size keseceğim" diyerek döner bıçağı ile üzerimize geldi. Kadını sakinleştirmeye çalıştık ve o sırada baygınlık geçirdi. Ayıldığında ise birilerine konum attı. 'Abilerim şimdi Kasımpaşa'dan gelecek, dükkanınızı başınıza yıkacak' gibi şeyler söyledi ve dükkandan gitti. Yani biz ne yaptık bilmiyorum. Sadece hizmet etmeye çalıştık, insan gibi davrandık bize böyle mi davranman gerekiyordu."

Kebapçıya döner bıçaklı saldırı!

Esenyurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kebapçıya döner bıçaklı saldırı! - Son Dakika


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