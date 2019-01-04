Son Dakika Haberleri: Kebapçıya Giren Hırsızlar Papağan 'Çapkın'ı Çaldı

Kebapçıya Giren Hırsızlar Papağan 'Çapkın'ı Çaldı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağanı çaldı.

Kebapçıya Giren Hırsızlar Papağan 'Çapkın'ı Çaldı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, Yaşar Alaz'ın (60) işlettiği kebapçıya giren hırsızlar, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağanı çaldı. Alaz, 7 yıldır beslediği papağanın çalınmasından büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm" dedi.

Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'ndeki Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçıya, önceki gece, kimliği belirsiz kişiler hırsızlık yapmak için girdi. Kebapçıdan kafeste bulunan, Jako cinsi 'Çapkın' isimli papağan ile televizyon, 650 lira ve aralarında antikaların da olduğu duvarlardaki eşyalar çalındı. Sabah kebapçıya gelen Alaz, kapı kilidinin kırılarak, açıldığını fark etti. İçeri giren Alaz, papağanının kafesinin boş olduğunu, içinde tüylerin bulunduğunu, televizyonun, kasadan paranın ve bazı eşyaların çalındığını görünce İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Doğumundan itibaren 7 yıldır beslediği 'Çapkın' adındaki papağanının çalınmasından büyük üzüntü duyan Yaşar Alaz, hayvanın sürekli masalarda dolaşarak, müşterilerin elinden beslendiğini söyledi. Papağanın telef edileceğinden korktuğunu belirten Alaz, seslendiği hırsızlardan 'Çapkın'ı getirmelerini istedi. Alaz, "Çaldıklarınız sizin olsun, 'Çapkın'ımı bana getirin. Kaç paraya satacaksanız, ne kadar istiyorsanız ben size veririm. Ne olur 'Çapkın'ımı getirin" diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEDE

Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kebapçıda detaylı inceleme yaparak, delil topladı. Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarının incelenmesinde ise minibüs sürücüsünün Yaşar Alaz'ın işlettiği kebapçının yanına gelerek, park ettiği, içinden inen 2 kişinin de yüzlerini kapatarak, çevrede dolaştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:12 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Marmara Ereğlisi, Yaşar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İşletmeci, 'Ne olur 'Çapkın'ımı getirin.' diyerek papağını çalan hırsızlara seslend Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 12:45:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kebapçıya Giren Hırsızlar Papağan 'Çapkın'ı Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]