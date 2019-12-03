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Keçe Aksesuarları yapımı kursu sonuçlandı

6 saat önce

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sorumluluğunda sürdürülen Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları'ndan birisi olan "Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu" nun Kurs Sonu Sınavı yapıldı.

Keçe Aksesuarları yapımı kursu sonuçlandı, System.String[]

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün sorumluluğunda sürdürülen Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları'ndan birisi olan "Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu" nun Kurs Sonu Sınavı yapıldı.


İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı Başkanlığı'nda Bandırma İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan kursu bitiren ve sınavda başarılı olan 16 kursiyer Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Usta Öğretici Belgesi almaya hak kazandı.


Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı, "Yaygın Kültürel Eğitim Faaliyetleri Planı kapsamında "Geleneksel El Sanatları" ve "Geleneksel Türk Süsleme Sanatları" alanında yapılan eserleri tanıtarak aslında uygun olarak öğretip, yeni elemanlar ve ustalar yetiştirerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak amacıyla 2019 yılı içinde ilimizde açılan geleneksel "Keçe Aksesuarları Yapımı Kursu" tamamlanmış bulunmaktadır. Dünyada yükselen trend keçe, son bir kaç yıldır Türkiye'nin ve Avrupa'nın tasarım fuarlarını da süslüyor. Tasarımcıların yetenekleri ile şapkadan atkıya, eldivenden, kolyeye, küpeden kemere kadar Balıkesir'in kültürel bir değeri olan Keçe maharetli kursiyerlerin elinde zeytinyağlı savun ve ılık su ile doku haline getirilmiş şapka, şal, halı, ceket, yelek, anajur, çizme, patik gibi 38 çeşit ürün yapılarak Balıkesir'e kazandırılmıştır" dedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 08:42 Kaynak: İHA
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