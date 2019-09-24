Keçe sanatı Büyükçekmece'de yaşatılacak

Büyükçekmece Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Halk Akademisi Sanat Merkezlerinde görev yapan eğitmenler için hizmet içi eğitim seminerleri düzenliyor.



Bu yılın hizmet içi eğitim konusu olan "Keçe Sanatı" seminerine konuşmacı olarak Anelsander Derneği Başkanı Uğur Bent Türker, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Keçe Sanatkarı ve Anelsander Derneği üyesi Arzu Karagöz, Emel Oğuz ve Aygül Haşimzade katıldı. Halk Akademisi eğitmenleri keçenin tarihsel süreci ve Türk kültüründe keçenin kullanıldığı alanlar hakkında bilgilendirildi. Seminerin ardından atölye eğitimine katılan halk akademisi eğitmenleri keçeden gelincik, papatya, karanfil gibi aksesuarların nasıl yapıldığı konusunda uygulamalı olarak eğitim aldı.



"Özellikle ev hanımları için çok faydalı oluyor"



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Halk Akademisi Sanat Merkezlerimizde her yıl binlerce vatandaş eğitim görüyor. Önce eğitmenlerimiz uzmanlar tarafından eğitim görüyor daha sonra da derslere giriyorlar. Kendi alanlarında uzman eğitmenlerimiz tüm bilgilerini halk akademisi kursiyerleriyle paylaşıyorlar. Halk Akademisi kursları özellikle ev hanımları için çok faydalı oluyor. El becerilerini geliştirmek isteyenleri bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL