Keçe Ürünleri PTT Kargo ile İndirimli Gönderilecek

Afyonkarahisar PTT
Başmüdürlüğü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Sanatçısı keçe ustaları arasında indirimli kargo gönderimi konusunda protokol imzalandı.
PTT Baş müdürlüğünde gerçekleştirilen imza törenine, PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Tanır
, Devlet Sanatçısı keçe ustaları Mehmet Erkuş, Mustafa Erkuş ve İsmail Erkuş kardeşler katıldı.
Afyonkarahisar'ın unutulmaya yüz tutmuş Türk kültürünün önemli bir değeri ve geleneksel el sanatlarından olan keçeciliğin tanıtılımasi için önemli bir adım atıldı.
Gelişen teknoloji ile unutulmaya yüz tutan el sanatlarından olan keçeciliğin yeniden canlandırılmasına, bilinilirliğinin artırılmasına PTT indirimli kargo gönderimi imkanı sunarak katkı sunacak.
Afyonkarahisar'da üretilen keçe ürünleri Türkiye
'nin dört bir yanına artık daha ucuz ve daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşacak.
İndirimli kargo gönderimi protokol imza töreninde konuşan PTT Başmüdürü Mehmet Örsdemir, şunları kaydetti:
"PTT ilimize has, özgün kültürümüzün önemli bir parçası olan keçeciliğin gelecek nesillere aktarılması, yaşatılmasına ve Afyonkarahisar ekonomisine katkı sağlama gayreti içindedir. Keçe saf kuzu yününden imal edilir. Genel olarak keçe giyimde kıyafet olarak, ayakkabı tabanlığı, yatak malzemesi olarak kullanıldığı gibi motor sanayinde ve su geçirmezliği olması nedeniyle de barajlarda kullanılmaktadır. Keçe sanatının bilinirliğinin artması ve daha geniş kitlelere yayılması için katkı sağlamak amacıyla, bu sanatı icra eden ve aynı zamanda Kültür Bakanlığı
Devlet sanatçıları olan Mehmet Erkuş, Mustafa Erkuş ve İsmail Erkuş kardeşler ile keçelerin ulusal pazarda PTT Kargo aracılığıyla taşınması için bugün itibariyle anlaşma imzaladık. İlimizde faaliyet gösteren diğer keçeci esnaflarımızla da irtibata geçilip, söz konusu hizmetimizden faydalandırma çalışmalarımız devam edecektir."
Afyonkarahisar'da 7 tane keçecilik ile uğraşan esnaf olduğunu belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, keçeciliğin Orta Asya
'dan günümüze kadar gelen bir sanat olduğunu söyledi.
Keçeciliğin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kültür envanterine girdiğini hatırlatan Tanır, "Afyonkarahisar'da bu işi yapan bu arkadaşlarımız da keçeciliği aslına sadık kalarak yürüten esnaflarımızdan. Bu ürünlerin ortaya çıkarılması ne kadar önemliyse, pazarlanması da çok önemlidir. Bu konuda yaptığı çalışmasından dolayı PTT Başmüdürlüğüne teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar'da bu işi yapan 7 esnafımızı var." dedi.
Afyonkarahisar 60 yıldır keçecilik yapan ve meslekte 3. kuşak temsilcisi olan Mehmet Erkuş ise "Türkiye'nin her yerine yaptığımız çoban keçelerini gönderiyoruz. Bu bizim ürünlerimizi daha ekonomik ve hızlı olarak göndermemize imkan sunacak. Keçeden hediyelik eşyalar da üreterek bu imkanlardan yararlanmayı hedefliyoruz. PTT Başmüdürümüze ve devletimize bu imkanları verdiği için teşekkür ediyorum." diye konuştu.