Son Dakika Haberleri: Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor

3 saat önce

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde keçe imalatçısı Gencer Kondal (48), keçeden imal ettiği çantadan ayakkabıya, şaldan yastığa çok sayıda ürünü Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediyor.

Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde keçe imalatçısı Gencer Kondal (48), keçeden imal ettiği çantadan ayakkabıya, şaldan yastığa çok sayıda ürünü Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye ihraç ediyor.

Yalvaç ilçesinde yaşayan Gencer Kondal, 30 yıldır Akdeniz bölgesinde yetiştirilen keçi ve koyunların yünlerinden keçe ve kepenek imal ediyor. Her türlü deseni keçeye işleyebilen Kondal, zamanla yünlerden 78 çeşit renk elde etti. Çantadan heybeye, yatak örtüsünden ayakkabıya her türlü isteğe karşılık verebildiklerini anlatan Kondal, özellikle çanta ve bebek patiklerinin çok talep gördüğünü söyledi. Keçeden imal edilen ürünlerin ilgi çektiğini ve her yerden sipariş aldığını belirten Kondal, Akdeniz bölgesi dışında hiç bir yerden yün almadığını söyledi. Talebe yetişemediğini anlatan Kondal, "Şala kadar her şeyi yapıyorum. Devamlı çırak ya da çalışan bulamadığım için talebe yetişemiyorum. Yünlerden ürettiğim bu ürünleri yurt dışına da gönderiyorum. Hollanda, Almanya, İsviçre başta olmak üzere 8 ülkeye gönderiyorum" diye konuştu.

- Isparta

Hollanda, İsviçre, Almanya, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı ile memleketine döndü, 10 milyon euroluk yatırım yaptı
Volkswagen'in Manisa'da kuracağı fabrika, kentte gayrimenkul sektörünü hareketlendirdi Erdoğan'ın uyarılarına rağmen ABD, PKK işgalindeki bölgeye 300 tırlık sevkiyat yaptı Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 13:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Keçeden ürünleri 8 ülkeye ihraç ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]