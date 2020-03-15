Keçeyi sanata dönüştürüyor - Son Dakika
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Keçeyi sanata dönüştürüyor

6 saat önce

Konya'da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.

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Konya'da keçe ustalığı yapan Fatma Gül Girgiç, çeşitli yünleri işleyerek birçok kullanışlı ürün ortaya çıkarıyor.


Konya'da yaşayan 50 yaşındaki keçe ustası Fatma Gül Girgiç, 8 yaşından beri sevdiği ve uğraştığı yünlerden farklı ürünler yapıyor. Girgiç, yeni yünlerin dışında unutulmuş ve eskimiş yünler üzerinde de çalışarak onlardan faydalanıyor. Girgiç hem eski hem de yeni yünlerden çanta, şal, şapka, patik, oyuncak ve süs eşyası yapıyor. 2011 yılından beri atölyede çalışan Girgiç, Mevlevi dervişlerinin giydiği Külah-ı Mevlevi olarak da bilinen Mevlevi sikkesi yaparak da kültürün devam etmesine katkı sağlıyor.


"İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş"


Uzun zamandır evde çalıştığı ve yaptığı keçe sanatını atölyeye taşıdığı belirten Fatma Gül Girgiç, "2011 yılından beri atölye bazında keçemi yapmaktayım. Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak sanatımı icra ediyorum. Keçeyi çok seviyorum. Yünlerle uğraşmak, yünleri hayata geçirmek, onlarla bir şeyler üretmek gerçekten en çok sevdiğim şeylerden biri haline geldi. İlk çağlardan beri yünün yelpazesi çok geniş. O kadar geniş ki hayatın her anında bizimle olmuş. Bize göre de uyum sağlamış. Önce çadır vs. olmuş. Sonra kepenek, kıyafet vs. olmuş. Şimdi de biz daha modern hale getirdik. Şapkalar, ceketler, yelekler, patikler, çiçekler, oyuncaklar, süs eşyası yani sınırsız bir tekstil aracı" dedi.


"Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var"


Yünün herkes için kalkınmayı ve kazancı etkileyen bir materyal olduğunu ifade eden Girgiç, "Bunu koruyalım, çoğaltalım, yaygınlaştıralım. Sağlık açısından da inanılmaz etkileri var. Vücudun stresini alıyor, rahatlatıyor. İstediğiniz gibi şekillendirebiliyorsunuz. Bunu elimizde çok güzel kullanabiliyoruz. O yüzden yaygınlaştıralım, daha çok kullanalım" şeklinde konuştu.


Geçmişten günümüzü gelen ürünleri yaptıklarını vurgulayan Girgiç, "Mevlevi sikkelerimiz var. Sikkelerimizin yaklaşık 7-8 tane farklı boyutlarda olmak üzere yapıyoruz. Onun haricinde kepenek yapıyoruz. Daha büyük bir atölyemiz var. Ustamla beraber yapıyoruz. Yer döşeklerimiz, çadırlarımız var. Bunun haricinde küçük ürünler, şapka vs. kaftanlar, ceketler var. Böyle kısım kısım yani beşikten mezara kadar herkesin kullanacağı, her yerde kullanacağı ürünler şu anda üretebiliyoruz ve elimizde mevcut" ifadelerini kullandı. - KONYA

Fatma Gül, Konya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
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