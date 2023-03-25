Depremin 47. günü geride kalırken, enkazdan sağ çıkan keçi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Depremin 47. günü geride kalırken, enkazdan sağ çıkan keçi herkesi şaşkına çevirdi

25.03.2023 15:06

Kahramanmaraş'ın 3 katlı binanın enkazının kaldırılma çalışmaları esnasında öldüğü düşünülen 'Kınalı' isimli keçi sağ çıktı. Keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu ifade eden Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı" şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Akçalı Mahallesi'nde Ahmet Hadi Tündükozan'ın eşi, 2 oğlu ve 2 geliniyle yaşadığı 3 katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı. Bu sırada alt kattaki ahırda bulunan keçi de enkaz altında kaldı. Canlarını kurtaranın Tündükozan ailesi, keçiyi kurtarmak istedi ama başarılı olamadı.

Keçi, 47'nci günde enkazdan sağ çıktı

47'İNCİ GÜNDE SAĞ ÇIKTI

3 kişinin hayatını kaybettiği mahallede enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, dün, depremin 47'nci gününde öldüğü düşünülen keçi sağ çıktı. İş makinesi operatörü, enkazın üstündeki beton blokları kaldırınca keçi dışarı çıktı. Sezer Tündükozan, keçiyi sağ görünce hem şaşırdıklarını hem de çok mutlu olduklarını belirtti.

Keçi, 47'nci günde enkazdan sağ çıktı

"SAĞ ÇIKMASI MUCİZE"

Kınalı isimli keçilerinin enkazdan sağ çıkmasının mucize olduğunu söyleyen Sezer Tündükozan, "Depremin 47'nci gününde evimizin enkazını kaldırıyorlardı. Operatörün betonu kaldırmasıyla beraber keçi ayaklandı. Gözlerimize inanamadık şaşırdık, o anda kendimizi heyecanla kepçemizin önüne attık durdurmak için. Keçiyi aldık, operatör de şaşırdı. Heyecanlandık, canımızdan kıymetliymiş, Allah'ın takdiri ilahisiymiş, öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeme içme için yanında hiçbir şey yoktu, bir mucize. Keçinin hiç sesi gelmiyordu, biz de anlamadık. Çıktı hala sesini çıkarmıyor, sadece sağını solunu dinliyor, korkmuştu, ayakları titriyordu. Normalde 47 gün aç kalamaz. Su hiç yok belki, yanına saman da dökülmüş olabilir" diye konuştu.

Keçi, 47'nci günde enkazdan sağ çıktı

KENDİLERİNİ DIŞARIYA ATTIKTAN KISA SÜRE SONRA BİNA YIKILDI

Ahmet Hadi Tündükozan ise deprem sırasında binanın sallandığını, kendilerini dışarı attıktan kısa bir süre sonra da yıkıldığını belirtti. Tündükozan, keçinin enkaz altından 47 gün sonra sağ çıkmasının mucize olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Fikri : Kadir İnanır,ın keçisidir 0... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • Kenan Acısever: hadi canım hiç zayıflamamış tılsımı ne acaba Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Depremin 47. günü geride kalırken, enkazdan sağ çıkan keçi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremin 47. günü geride kalırken, enkazdan sağ çıkan keçi herkesi şaşkına çevirdi - Son Dakika
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